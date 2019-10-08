Кравчук отметил главное, что услышал в разговоре Зеленский–Трамп

Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению первого президента Леонида Кравчука (1991—1994), то, как и о чем 25 июля разговаривал с президентом Владимиром Зеленским его американский коллега Дональд Трамп, не было прямым давлением, а было "акцентированным пожеланием". Об этом об рассказал изданию Настоящее время.

"Это и не давление, и не шантаж. Это намек... Если бы было так: "Если вы проявите какие-то движения, то США предоставят какую-то помощь". Это не так... Думаю, тут главное то, что президент Украины не реагирует прямо на эти заявления президента США. Он слушает. То есть у него нет реакции", - пояснил Кравчук.

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По его мнению, Зеленскому было тяжело правильно вести ту телефонную беседу с лидером мировой державы.

"Безусловно. И мне было бы тяжеловато. Я же понимаю, что, во-первых, говорит президент самой мощной страны мира, говорит президент очень лично смелый, неординарный и очень откровенный и не стесняющийся в своих выражениях... Но я бы не назвал это давлением", - резюмировал собеседник издания.

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