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Климкин о стенограмме Трампа-Зеленского: Беспокоят слова о Европе

Климкин о стенограмме Трампа-Зеленского: Беспокоят слова о Европе - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.09.2019, 19:33

Украина, считает экс-глава МИД, попала в очень сложную ситуацию - она становится заложницей внутренней политики США

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя стенограмму июльского разговора президента Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа, обеспокоился словами о недостаточной поддержке от Европы. Об этом он сказал в комментарии BBC Украина.

"Меня беспокоят, и я это уже несколько раз говорил, высказывания президента Зеленского по Европе", - говорит Климкин.

По его словам, Украина попала в очень сложную ситуацию - она "становится заложницей непростой внутренней политики США". Он подчеркнул: сегодня стране нужны дополнительные санкции против страны-агрессора России, помощь и политическое давление на Москву из-за агресии в Донбассе. 

"Поэтому, если Украину начнут видеть как источник проблем, то, конечно, это будет очень-очень сложно", - пояснил экс-глава МИД.

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Комментируя высказывания Зеленского во время телефонного разговора с Трампом, Климкин сказал: "Я считаю, что он хотел понравиться Трампу, что абсолютно нормально во время первого телефонного разговора".

"Я считаю, что тактика Зеленского в основном была правильная, я считаю и я уже не раз такое говорил, что он не сказал ничего катастрофического. Он по просьбе Трампа пообещал процесс, а не результат. То есть в этом смысле это правильно", - считает дипломат.

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павел климкин стенограмма Владимир Зеленский дональд трамп Европа
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