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Кулеба о Зеленском, Меркель и Макроне: Это не уровень личных обид

Кулеба о Зеленском, Меркель и Макроне: Это не уровень личных обид - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.09.2019, 13:53

Вице-премьер-министр хотел бы почитать, что говорят об Украине в личных беседах Макрон и Путин

На рабочем уровне будет сделано "все, что должно быть сделано", чтобы избежать недоразумений с Германией и Францией после публикации стенограммы разговора президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

"Мы чрезвычайно ценим поддержку Европейского Союза в целом, мы очень ценим поддержку Германии и Франции. Есть вопросы, где наши позиции расходятся, например, вопрос возвращения России в "группу Семи" или вопрос "Северного потока-2", - сказал Кулеба.

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По мнению вице-премьера, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - не новички в дипломатии, понимают контекст происходящего, важность Украины и попытки решить конфликт с Россией для общего положения дел в Европе. "Это не уровень каких-то личных обид, это уровень большой политики", - заявил Кулеба.

Ситуацию с разговором Зеленского и Трампа Кулеба назвал "рабочим процессом". "В силу внутриполитического американского кризиса этот процесс вышел наружу. Я бы хотел почитать стенограммы, как президент Макрон с президентом Путиным обсуждают Украину, и потом мы бы решали, кто на кого должен обижаться и какие кризисы должны возникать", - подвел итог Кулеба.

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