Климкин о последствиях скандала Зеленский-Трамп: Катастрофы нет

Павел Климкин (фото — Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский, который оказался в эпицентре скандала с рассекречиванием его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, 25 июля "не сказал ничего катастрофического". Так оценил стенограмму разговора президентов бывший министр иностранных дел Павел Климкин, пишет theБабель.

"Конечно, можно говорить о тональности, можно было немного иначе отвечать, но катастрофы нет. Теперь важно увидеть украинский вариант разговора Зеленского, потому что пока мы видели только английский перевод его слов, а он может быть не вполне корректным", - сказал экс-глава МИД о той части разговора, которая касается фигуранта скандала - экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Климкин считает, что слова Трампа о Байдене можно классифицировать как давление на Зеленского: "Я считаю, что да. В той форме, в которой прозвучал этот вопрос - это было давлением".

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Климкин считает, что решение Белого дома о пересмотре военной помощи Украине "было плохим", так как время для него выбрали "неправильно", а чтобы избежать проблем, связанным со политскандалом, официальному Киеву нужно максимально открытым и прозрачным в общении с США.

По мнению Климкина, самый негативный сценарий - это если Украину будут считать источником проблем ключевых американских политических игроков.

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