Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Климкин о последствиях скандала Зеленский-Трамп: Катастрофы нет

Климкин о последствиях скандала Зеленский-Трамп: Катастрофы нет - Фото
Павел Климкин (фото — Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.09.2019, 10:36

Чтобы избежать негативных последствий от американского скандала, считает экс-глава МИД, Киев должен "отделять политические вопросы от юридических"

Президент Владимир Зеленский, который оказался в эпицентре скандала с рассекречиванием его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, 25 июля "не сказал ничего катастрофического". Так оценил стенограмму разговора президентов бывший министр иностранных дел Павел Климкин, пишет theБабель.

"Конечно, можно говорить о тональности, можно было немного иначе отвечать, но катастрофы нет. Теперь важно увидеть украинский вариант разговора Зеленского, потому что пока мы видели только английский перевод его слов, а он может быть не вполне корректным", - сказал экс-глава МИД о той части разговора, которая касается фигуранта скандала - экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Климкин считает, что слова Трампа о Байдене можно классифицировать как давление на Зеленского: "Я считаю, что да. В той форме, в которой прозвучал этот вопрос - это было давлением".

Читайте также: Байден отреагировал на стенограмму Трампа-Зеленского

Климкин считает, что решение Белого дома о пересмотре военной помощи Украине "было плохим", так как время для него выбрали "неправильно", а чтобы избежать проблем, связанным со политскандалом, официальному Киеву нужно максимально открытым и прозрачным в общении с США.

По мнению Климкина, самый негативный сценарий - это если Украину будут считать источником проблем ключевых американских политических игроков.

Читайте также: Зеленский защищает свои слова о "недостаточной помощи" ЕС Украине

Напишите нам
телефонный разговор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 