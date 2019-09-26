Зеленский защищает свои слова о "недостаточной помощи" ЕС Украине

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН (Фото: Justin Lane/EPA)

Президент Владимир Зеленский благодарен лидерам стран ЕС за помощь Украине, но считает справедливой прозвучавшую критику в их адрес во время телефонного разговора в конце июля с американским лидером Дональдом Трампом. Об том пишет Интерфакс-Украина.

"Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил, благодарю и сейчас на встрече с президентом Трампом сказал, что благодарен за любую помощь Украине от наших европейских лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от других", - отметил Зеленский.

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По его словам, разговор с Трампом "происходил в очень сложный период, когда Россию вернули в ПАСЕ, санкции не оказывали такое сильное давление на строительство Северного потока-2, и я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я говорил в этом разговоре, или о которых я не говорил".

Зеленский утверждает, что решение о возвращении РФ в ПАСЕ принималось еще не при его президентстве: "Оно было принято европейскими странами еще где-то, мне кажется, в конце зимы".

Зеленский подчеркнул, что не хочет ни о ком говорить плохо, и всем, кто помогает Украине, он благодарен.

"...Но я сказал правду, потому что Северный поток-2 для нас - большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять с вами транзитные деньги, около $3 млрд. И, по моему мнению, Северный поток-2 – это такое себе постепенное снятие санкций. Это мое личное видение, и я о нем откровенно говорю. А за все остальное большое спасибо", - пояснил президент.