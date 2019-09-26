Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский защищает свои слова о "недостаточной помощи" ЕС Украине

Зеленский защищает свои слова о "недостаточной помощи" ЕС Украине - Фото
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН (Фото: Justin Lane/EPA)
26.09.2019, 09:02

Президент подчеркнул, что тот самый скандальный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом был "в очень сложный период"

Президент Владимир Зеленский благодарен лидерам стран ЕС за помощь Украине, но считает справедливой прозвучавшую критику в их адрес во время телефонного разговора в конце июля с американским лидером Дональдом Трампом. Об том пишет Интерфакс-Украина.

"Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил, благодарю и сейчас на встрече с президентом Трампом сказал, что благодарен за любую помощь Украине от наших европейских лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от других", - отметил Зеленский.

Читайте также: 1000% плохая Меркель и 100% мой прокурор. Какие последствия разговора Зеленского с Трампом

По его словам, разговор с Трампом "происходил в очень сложный период, когда Россию вернули в ПАСЕ, санкции не оказывали такое сильное давление на строительство Северного потока-2, и я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я говорил в этом разговоре, или о которых я не говорил".

Зеленский утверждает, что решение о возвращении РФ в ПАСЕ принималось еще не при его президентстве: "Оно было принято европейскими странами еще где-то, мне кажется, в конце зимы".

Зеленский подчеркнул, что не хочет ни о ком говорить плохо, и всем, кто помогает Украине, он благодарен.

"...Но я сказал правду, потому что Северный поток-2 для нас - большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять с вами транзитные деньги, около $3 млрд. И, по моему мнению, Северный поток-2 – это такое себе постепенное снятие санкций. Это мое личное видение, и я о нем откровенно говорю. А за все остальное большое спасибо", - пояснил президент.

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп критика ЕС
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 