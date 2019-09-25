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€15 млрд забыли. ЕС отреагировал на критику Зеленского и Трампа

€15 млрд забыли. ЕС отреагировал на критику Зеленского и Трампа - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
25.09.2019, 22:22

Ранее Трамп и Зеленский раскритиковали Европу за то, что та якобы не помогает Украине

Спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини Майа Коциянчич заявила, что ЕС предоставляет Украине беспрецедентную поддержку. Об этом сообщает Радио Свобода.

Коциянчич напомнила, что с 2014 года Брюссель выделил Украине более €15 млрд помощи.

"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза. Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, ЕС вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - констатировала Коциянчич.

При этом она подчеркнула, что ЕС будет последовательным в своей поддержке. Размер финансовой помощи будет увеличиваться пропорционально прогрессу Украины в реализации реформ.

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