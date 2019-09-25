€15 млрд забыли. ЕС отреагировал на критику Зеленского и Трампа

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Спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини Майа Коциянчич заявила, что ЕС предоставляет Украине беспрецедентную поддержку. Об этом сообщает Радио Свобода.

Коциянчич напомнила, что с 2014 года Брюссель выделил Украине более €15 млрд помощи.

"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза. Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, ЕС вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - констатировала Коциянчич.

При этом она подчеркнула, что ЕС будет последовательным в своей поддержке. Размер финансовой помощи будет увеличиваться пропорционально прогрессу Украины в реализации реформ.

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