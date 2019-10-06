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"Не давили". Зеленский дал интервью японцам о разговоре с Трампом

"Не давили". Зеленский дал интервью японцам о разговоре с Трампом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
06.10.2019, 13:48

Президент подчеркнул, что в рамках действующей Конституции у него нет полномочий инициировать любые расследования

Президент Владимир Зеленский отрицает, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, подталкивал его к расследованию против Джо Байдена, или выдвигал какие-либо условия для их встречи. Об этом президент заявил  вчера, 5 сентября, в интервью японскому изданию Kyodo.

Отмечается, что Зеленский в первый раз поговорил с иностранными СМИ о событиях, которые привели к началу процесса импичмента в Вашингтоне.

"На меня не оказывали давления, и никакие предварительных условий не выдвигали", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, были ли условия для встречи с Трампом или требования от американского коллеги начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

Зеленский подчеркнул, что в рамках действующей Конституции у него нет полномочий инициировать любые расследования.

Президент отметил, что украинская прокуратура будет рассматривать любые просьбы своих коллег из США о сотрудничестве в проведении расследований "в соответствии с нашими законами", если они будут проводиться на основе международного права.

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