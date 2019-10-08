Джулиани вызвали в Сенат США для дачи показаний по Украине

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что пригласит личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Сенат для дачи показаний о коррупции в Украине. Об этом Грэм написал в своем Twitter.

Он отметил, что много раз слышал от Джулиани заявления о коррупции в Украине и нарушениях, связанных с увольнением бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

"Учитывая действия Палаты представителей, настало время, чтобы Сенат поинтересовался коррупцией и другими нарушениями, касающимися Украины. Поэтому я предложу Джулиани возможность предстать перед судебным комитетом Сената, чтобы проинформировать комитет об этих проблемах", - написал Грэм.

В заявлении информатора из американской разведки утверждалось, что Джулиани был "центральной фигурой" в предполагаемой попытке Трампа убедить Украину расследовать дело против сына Джо Байдена.