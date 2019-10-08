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Джулиани вызвали в Сенат США для дачи показаний по Украине

Джулиани вызвали в Сенат США для дачи показаний по Украине - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)
08.10.2019, 20:09

В заявлении информатора утверждалось, что Джулиани был "центральной фигурой" в предполагаемой попытке Трампа оказать давление на Зеленского

Глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что пригласит личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Сенат для дачи показаний о коррупции в Украине. Об этом Грэм написал в своем Twitter.

Он отметил, что много раз слышал от Джулиани заявления о коррупции в Украине и нарушениях, связанных с увольнением бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

"Учитывая действия Палаты представителей, настало время, чтобы Сенат поинтересовался коррупцией и другими нарушениями, касающимися Украины. Поэтому я предложу Джулиани возможность предстать перед судебным комитетом Сената, чтобы проинформировать комитет об этих проблемах", - написал Грэм.

В заявлении информатора из американской разведки утверждалось, что Джулиани был "центральной фигурой" в предполагаемой попытке Трампа убедить Украину расследовать дело против сына Джо Байдена.

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Владимир Зеленский Рудольф Джулиани дональд трамп джо байден
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