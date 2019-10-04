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Волкер: Украина отклонила заявление, которое требовал Джулиани

Волкер: Украина отклонила заявление, которое требовал Джулиани - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 23:55

Адвокат Трампа хотел, чтобы Зеленский упомянул о деле Burisma и возможном вмешательстве украинцев в американские выборы

В Офисе президента отказались сделать заявление с упоминанием компании Burisma, как того требовал адвокат президента США Рудольф Джулиани. Об этом заявил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в показаниях перед Конгрессом по импичменту Дональда Трампа, опубликованных Buzzfeed.

Волкер рассказал, что Джулиани беседовал с советником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком о том, чтобы Зеленский сделал заявление о борьбе с коррупцией. По словам Волкера, он связался с Ермаком, и тот подтвердил, что Украина готова сделать такое заявление и что в нем будут отсылки к компании Burisma и возможном вмешательстве украинцев в американские выборы в 2016 году, в более широком контексте искоренения коррупции. Никаких упоминаний об экс-президенте Джозефе Байдене (сына которого у Трампа связывают с коррупцией в Украине  - ред.) не предполагалось, утверждает Волкер: "Было ясно, что он (Ермак - ред.) говорит только о том, действовали ли какие-либо украинцы ненадлежащим образом".

По словам Волкера, 16 августа Ермак прислал ему черновик, который был "совершенно разумным". При этом в черновике не упоминались Burisma и выборы 2016 года.

"Я передал этот черновик послу Сондланду (посланнику США в ЕС)", - рассказывает Волкер, - "тот согласился, что это замечательное заявление. Затем мы поговорили с Джулиани, который сказал, что, на его взгляд, заявление должно включать конкретные ссылки на Burisma и выборы. Но снова не было упоминаний Байдена".

По словам Волкера, он отредактировал черновик Ермака, включив эти пункты.

"Затем я поговорил с господином Ермаком. Он сказал, что по разным причинам - включая то, что господин Луценко официально все еще оставался генеральным прокурором, - они не хотят упоминать Burisma и выборы 2016 года. Я согласился - и сказал, что важно, что Украина не делает ничего, что может выглядеть как вмешательство в выборы 2020 года (в США - ред.)", - рассказал Волкер.

Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, возможно, связанного с коррупцией в Украине. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Из-за этого Конгресс начал расследование об импичменте Трампа. LIGA.net ведет хронику скандала.

В показаниях перед Конгрессом Волкер рассказал о роли бывшего генпрокурора Юрия Луценко в скандале с давлением Трампа на Зеленского. 

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Руди Джулиани Курт Волкер импичмент Burisma андрей ермак
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