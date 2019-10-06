Скандал в США. Министр энергетики Перри давил на Украину - СМИ

Владимир Зеленский и Рик Перри (фото - president.gov.ua)

Министр энергетики США Рик Перри призывал президента Владимира Зеленского искоренить коррупцию и подталкивал новое правительство к изменениям в государственной нефтегазовой компании. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным источников, есть признаки того, что Перри более глубоко вовлечен, чем это было известно ранее, в усилия президента США Дональда Трампа по оказанию давления на официальный Киев.

Собеседники издания говорят, что у них нет данных насчет того, призывал ли Перри украинских чиновников провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера. Но по их словам, Перри играл активную роль в усилиях администрации Трампа повлиять на решения недавно избранного украинского правительства.

В частности, со ссылкой на двух человек сообщается, что Перри настаивал на том, чтобы украинская государственная газовая компания Нафтогаз расширила свой совет, включив в него американцев. По словам одного из источников, среди кандидатов на эту роль, были два давних руководителя энергетического сектора из родного штата Перри - Техаса.

Пресс-секретарь министерства энергетики Шейлин Хайнс не стала комментировать, пытался ли Перри расширить совет директоров, но сказала, что он "последовательно призывает к модернизации и реформированию делового и энергетического сектора Киева, чтобы создать условия, которые будут стимулировать западные компании делать бизнес в Украине".

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