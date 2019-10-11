"Вызвало страх": экс-советница Трампа по РФ выступит в Конгрессе

Фиона Хилл (Фото: скриншот из видео Brookings Institution/Youtube)

Бывшая специальная помощница президента США и старший директор по делам России и Европы в Совете национальной безопасности Фиона Хилл планирует дать показания перед Конгрессом в рамках расследования об импичменте Дональду Трампу. Об этом сообщает NBC News.

По словам источника, 14 октября Хилл намерена рассказать Конгрессу, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани и посол США в ЕС Гордон Сондленд проводили "теневую политику" по отношению к Украине в обход Совета национальной безопасности, тогдашнего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона и обычных процедур Белого дома.

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Появление Хилл перед Конгрессом на следующей неделе "вызвало страх" среди людей, близких к Трампу, сообщил телеканалу бывший высокопоставленный чиновник Белого дома. Хилл долго играла центральную роль в политике по России и Украине в администрации Трампа.

Ее намерение дать показания также может сыграть ключевую роль в вопросе, удастся ли комитетам, проводящим расследование по импичменту, допросить других бывших сотрудников президентской администрации, учитывая возможность, что Белый дом может попробовать запретить это своим бывшим служащим.

Хилл ушла со своего поста незадолго до июльского телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

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