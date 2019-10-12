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Трамп защищает Джулиани: "Односторонняя охота на ведьм!"

Трамп защищает Джулиани: "Односторонняя охота на ведьм!" - Фото
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (Фото: EPA)
12.10.2019, 22:18

В отношении адвоката президента США началось расследование

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку своего адвоката Рудольфа Джулиани, в отношении которого начато расследование, написав в Twitter.

"Теперь они пришли за легендарным борцом с преступностью и величайшим мэром в истории Нью-Йорка, Руди Джулиани. Иногда он может казаться немного грубым, но он также отличный парень и прекрасный юрист. Такая односторонняя охота на ведьм идет в США. Глубинное государство. Позор!"

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