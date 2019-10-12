Трамп защищает Джулиани: "Односторонняя охота на ведьм!"

Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку своего адвоката Рудольфа Джулиани, в отношении которого начато расследование, написав в Twitter.

"Теперь они пришли за легендарным борцом с преступностью и величайшим мэром в истории Нью-Йорка, Руди Джулиани. Иногда он может казаться немного грубым, но он также отличный парень и прекрасный юрист. Такая односторонняя охота на ведьм идет в США. Глубинное государство. Позор!"

So now they are after the legendary “crime buster” and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019

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