Дело об импичменте Трампа. Помпео поддержал одну из сторон

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Государственный секретарь США Майкл Помпео подверг критике расследование, которое проводят комитеты Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, назвав его "однозачно политическим", и заявил, что все действия Госдепа были направлены исключительно на улучшение отношений с новым правительством Украины. Об этом сообщает Голос Америки.

Выступая на пресс-конференции в Греции, Помпео также отметил, что действия Курта Волкера на посту спецпредставителя по вопросам Украины отвечали указаниям президента.

"Государственный департамент сосредоточился, по указанию президента, на создании возможностей, чтобы наконец построить хорошие отношения с правительством, - говорит Помпео. - Посол Волкер тщательно работал, чтобы создать такую ​​возможность".

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