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Импичмент Трампа: Пентагон отказывается предоставлять документы

Импичмент Трампа: Пентагон отказывается предоставлять документы - Фото
Пентагон (Фото: EPA)
16.10.2019, 07:07

Также с Конгрессом отказались сотрудничать Майкл Пенс и Рудольф Джулиани

Министерство обороны США, бюджетное бюро Белого дома, вице-президент США Майкл Пенс и адвокат президента Рудольф Джулиани должны были предоставить во вторник документы комитетам Конгресса США в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа, сообщает New York Times.

По информации издания, Пенс, Джулиани и бюджетное бюро отказались выполнять запрос. В Пентагоне также заявили, что не видят "законных и практических оснований" для того, чтобы предоставить документы Конгрессу, сообщает Reuters.

При этом в Пентагоне выразили готовность сотрудничать с комитетами Конгресса в случае, если будет принята необходимая резолюция о проведении расследования об импичменте.

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