Разговор Зеленского - Трампа о ЕС. Как реагируют в Еврокомиссии

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

В Европейской комиссии считают, что критика в адрес Евросоюза, Германии и Франции, которая прозвучала во время телефонного разговора президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа - не будет иметь негативных последствий. Такое мнение выразил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной Эльмар Брок в интервью Интерфакс-Украина.

"Послушайте… нам известен стиль Трампа по телефону… и причина того телефонного звонка. Потому это не будет иметь последствий для европейской политики. Не будет никаких негативных последствий", - сказал Брок.

Он напомнил, что ЕС регулярно продлевает санкции против страны-агрессора РФ. Свидетельством их действия, считает дипломат, является падение уровня торговли между странами ЕС и Россией.

"Если за последние 5 лет торговля между США и Россией увеличилась, то между Россией и ЕС уменьшилась. США практически ничего не платят за санкции. Но мы – да. Для них санкции – в теории, для нас – на практике", - заявил Брок.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

В ней Зеленский, в частности, согласился рассмотреть вопрос о расследовании дела о компании Хантера Байдена – сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена.

Также оба президента раскритиковали действия по поддержке Украины со стороны ЕС, в частности лидеров Франции Эмманюэля Макрона и Германии Ангелы Меркель.

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