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Трамп увидел госизмену в действиях спикера Конгресса США

Трамп увидел госизмену в действиях спикера Конгресса США - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
07.10.2019, 11:42

По мнению президента США, Нэнси Пелоси якобы совершила тяжелое преступление в сговоре с другими политиками

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в государственной измене и призвал к ее импичменту. Об этом американский президент написал в Twitter

"Нэнси Пелоси знала о численной лжи и массовом мошенничестве Адама Шиффа (глава спецкомитета разведки Конгресса США), которые совершались по отношению к Конгрессу и американскому народу. Это делает нервную Нэнси такой же виновной, как и Адама Шиффа, в особенно тяжелых преступлениях и правонарушениях и даже в госизмене. Я считаю, это значит, что им вместе со всеми теми, кто злостно вступал в сговор, должен быть немедленно объявлен импичмент", - написал Трамп. 

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дональд трамп импичмент нэнси пелоси
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