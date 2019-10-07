Трамп увидел госизмену в действиях спикера Конгресса США

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в государственной измене и призвал к ее импичменту. Об этом американский президент написал в Twitter.

"Нэнси Пелоси знала о численной лжи и массовом мошенничестве Адама Шиффа (глава спецкомитета разведки Конгресса США), которые совершались по отношению к Конгрессу и американскому народу. Это делает нервную Нэнси такой же виновной, как и Адама Шиффа, в особенно тяжелых преступлениях и правонарушениях и даже в госизмене. Я считаю, это значит, что им вместе со всеми теми, кто злостно вступал в сговор, должен быть немедленно объявлен импичмент", - написал Трамп.