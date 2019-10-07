Актер Джим Керри нарисовал Трампа и Зеленского: карикатура

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Знаменитый голливудский актер и комик Джим Керри нарисовал карикатуру на президента США Дональда Трампа и президента Владимира Зеленского на фоне скандала о возможном давлении американского лидера на Украину. Рисунок опубликован в Twitter Керри.

В подписи к карикатуре фигурирует слово "fraudfather", которое создано из слов "fraud" и "godfather" - "мошенник" и "крестный отец". Также актер использовал ставшее классическим мемом выражение "предложение, от которого нельзя отказаться" - цитату из культового фильма "Крестный отец", где с помощью этих слов решают свои дела члены мафии.

В целом подпись "The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”" можно перевести как "Мошенник-отец сделал Зеленскому предложение, от которого нельзя отказаться".

На самой карикатуре написано: "Когда-нибудь, и, возможно, этот день никогда не настанет, я обращусь к тебе за услугой. А пока в день свадьбы моей дочери - прими этот подарок в виде военной помощи".

The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) October 6, 2019

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