Джулиани выложил "доказательство", как Киев влиял на выборы в США

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, как и обещал, опубликовал в Twitter распечатку электронного письма от 3 мая 2016 года и заявил, что это - "одно из доказательств сговора между украинскими чиновниками и предвыборным штабом Хиллари Клинтон".
На фото, как предполагается, видна электронная переписка между представителями Нацкомитета Демократической партии США: консультантом Али Калупой и директором по коммуникациям Луисом Мирандой.
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Они пишут о "делегации из 68 украинских журналистов-расследователей", которые побывали на пресс-форуме Open World Society в США.
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Калупа пишет, что познакомил этих расследователей с Майклом Исикоффым (американский журналист, автор бестселлера "Русская рулетка" о вмешательстве РФ в выборы США, - ред.) ради совместной работы над кейсом тогдашнего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.
Ранее дамп с перепиской демократов выложили в открытый доступ на сайте Wikileaks: она была получена путем хакерского взлома серверов Демпартии.
Джулиани вызвали в Сенат США для дачи показаний по Украине.
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