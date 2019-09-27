У Трампа обещают доказать вмешательство Украины в выборы США

Рудольф Джулиани (фото - EPA)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пригрозил опубликовать доказательства того, что Украина якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

"Урок для тех, у кого есть честность. Не делайте обвинения, основываясь на чистых слухах. Когда-то я не представил обвинения Украине в незаконном влиянии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!", - написал он.

Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn’t when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented,I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait! — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019

Справка. В августе 2016-го была опубликована "черная бухгалтерия", согласно которой председатель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт получал секретные платежи от украинского правительства за консультирование экс-президента Виктора Януковича. В результате скандала Манафорт оставил свою должность, а вскоре и получил тюремный срок за это и другие мошеннические дела.

Ранее сегодня о наличии "признаков сговора" в деле о возможном вмешательстве Украины в выборы США заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Читайте также: Адвокат Трампа контактировал с Богданом и Бакановым – информатор