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У Трампа обещают доказать вмешательство Украины в выборы США

У Трампа обещают доказать вмешательство Украины в выборы США - Фото
Рудольф Джулиани (фото - EPA)
27.09.2019, 11:37

По словам Рудольфа Джулиани, он не стал предоставлять доказательства в 2016 году, но сделает это сейчас

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пригрозил опубликовать доказательства того, что Украина якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

"Урок для тех, у кого есть честность. Не делайте обвинения, основываясь на чистых слухах. Когда-то я не представил обвинения Украине в незаконном влиянии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!", - написал он.

Справка. В августе 2016-го была опубликована "черная бухгалтерия", согласно которой председатель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт получал секретные платежи от украинского правительства за консультирование экс-президента Виктора Януковича. В результате скандала Манафорт оставил свою должность, а вскоре и получил тюремный срок за это и другие мошеннические дела.  

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