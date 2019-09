У Трампа обещают доказать вмешательство Украины в выборы США

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пригрозил опубликовать доказательства того, что Украина якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

"Урок для тех, у кого есть честность. Не делайте обвинения, основываясь на чистых слухах. Когда-то я не представил обвинения Украине в незаконном влиянии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!", - написал он.

Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn’t when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented,I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait!