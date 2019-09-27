Луценко рассказал о деле Байдена и вмешательстве в выборы в США

Экс-генпрокурор Юрий Луценко рассказал в комментарии The Washington Post, что Хантер Байден не нарушал украинских законов во время работы в компании Burisma.
"С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушал. Хантер Байден не может нести ответственность за нарушение законов руководством Burisma, которые произошли за два года до его прибытия", - пояснил экс-генпрокурор.
По словам Луценко, за время его пребывания в должности американские следователи ни разу не приезжали в Украину для выяснения этого вопроса.
В то же время Луценко сообщил, что, по его мнению, были признаки вмешательства Украины в президентскую гонку в США в 2016 году.
"Если мы говорим об украинском сговоре, я думаю, что были признаки такого типа вмешательства", - сказал Луценко.
Справка:
Дело сына Байдена
В начале сентября СМИ США написали, что президент США Дональд Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который будто бы связан с коррупцией в газовой компании из Украины.
25 сентября была опубликована стенограмма разговора лидеров. В беседе украинский президент сообщил, что новый генпрокурор, который "на 100% будет его человеком", рассмотрит дело о компании Хантера Байдена
Дело об украинском вмешательстве в выборы президента США
В августе 2016-го была опубликована "черная бухгалтерия", согласно которой председатель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт получал секретные платежи от украинского правительства за консультирование экс-президента Виктора Януковича. В результате скандала Манафорт оставил свою должность, а вскоре и получил тюремный срок за это и другие мошеннические дела.
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