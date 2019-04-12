В США вынесли приговор соратнику Манафорта по работе с Януковичем

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Федеральный суд США вынес приговор бывшему соратнику Пола Манафорта, Сэму Паттену за отсутствие регистрации в качестве лоббиста и нелегитимную работу в пользу украинского правительства при президентстве Виктора Януковича. Об этом сообщает The Hill.

Консультант Паттен был приговорен к трем годам условно, а также к штрафу в размере $5000 и 500 часов общественных работ.

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Сэм Паттен был соратником Манафорта, экс-менеджера президентской кампании Дональда Трампа. В августе прошлого года он признал себя виновным и согласился на сотрудничество с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера, а также по другим делам.

По словам судьи Эми Берман Джексон, которая объявила приговор Паттену, его преступление считается серьезным, однако, учитывая то, что он признал вину и сотрудничал со следствием, наказание было смягчено.

13 марта сообщалось, что суд приговорил Манафорта к тюремному заключению еще на 43 месяца. Это произошло через неделю после того, как 69-летний американец получил 47-месячный тюремный срок за мошенничество в другом деле.

Манафорт - один из первых людей из ближайшего окружения Трампа против кого были выдвинуты обвинения в результате работы спецпрокурора Мюллера, который расследовал вмешательство России в выборы в США в 2016 году.