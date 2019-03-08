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08.03.2019, 09:15

Манафорта осудили почти на четыре года

Манафорта осудили почти на четыре года - Фото
Пол Манафорт (фото - EPA)

Суд не поддержал ходатайство стороны обвинения, которая просила 24 года тюрьмы для бывшего руководителя избирательной кампании Трампа

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Окружной суд штата Вирджиния вынес приговор бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа, Полу Манафорту, присудив ему заключение на срок 47 месяцев, а также штраф в размере $50 000, передает Радио Свобода.

Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе, - уклонение от уплаты налогов, сокрытие иностранных счетов и мошенничество. Стороны обвинения и защиты согласились с большинством пунктов.

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Судья Т.С.Эллис назвал действия Манафорта "очень серьезным преступлением". Сторона обвинения просила для Манафорта 24 года. 

Преследование Манафорта было начато спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования предполагаемого сговора людей из окружения Трампа с Кремлем. Адвокаты Манафорта настаивали на сравнительно мягком приговоре на тот основании, что ни одно из преступлений, в которых он был уличен, не имеют отношения к так называемому российскому расследованию Мюллера.

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Теги: США, суд, пол манафорт
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