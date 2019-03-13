Суд приговорил Манафорта еще к 3,5 годам тюрьмы

Пол Манафорт (фото - EPA)

Суд приговорил Пола Манафорта, бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа, к тюремному заключению еще на 43 месяца. Об этом сообщает ВВС.

Это произошло через неделю после того, как 69-летний американец получил 47-месячный тюремный срок за мошенничество в другом деле.

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Последний приговор вытекает из двух обвинений в заговоре, в котором Манафорта признали виновным в прошлом году.

Он сказал федеральному суду в Вашингтоне, что хочет извиниться за свои действия.

"Я сожалею о том, что я сделал, и о всех действиях, которые привели нас сюда сегодня", - сказал он. При этом, как отмечает агентство, Манафорт находился в инвалидной коляске.

Манафорт - один из первых людей из ближайшего окружения Трампа против кого были выдвинуты обвинения в результате работы специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в выборы в США в 2016 году.