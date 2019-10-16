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Импичмент Трампа. В Белом доме проводят внутреннее расследование

Импичмент Трампа. В Белом доме проводят внутреннее расследование - Фото
Белый дом (фото — pixabay.com)
16.10.2019, 09:09

Вопросы юристов вызывает то, как был засекречен разговор президентов США и Украины

Юристы Белого дома проводят внутреннюю проверку, чтобы оценить действия чиновников, связанные с телефонным разговором между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на персонал Белого дома.

Внутреннее расследование сосредоточено вокруг действий юрисконсульта Джона Айзенберга, который поместил запись разговора президентов в компьютерную систему, предназначенную для самой секретной информации. По его версии, он сделал это во избежание утечек.

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Ряд чиновников указывает, что многие из записей разговоров президента, в частности, разговоры с королевской семьей Саудовской Аравии и с президентом России Владимиром Путиным, помещались в эту защищенную компьютерную систему. Другие подчеркивают, что в этих случаях меры секретности предполагались еще до разговоров, а в случае с Трампом и Зеленским Айзенберг решил засекретить запись только после того, как разговор состоялся.

Некоторые из чиновников выражают опасения, что внутренняя проверка - это поиск виновного и тех решений, которые способствовали началу расследования об импичменте.

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