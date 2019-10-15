Джулиани признался, что получил от Парнаса полмиллиона долларов

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Личный адвокат президента США Дональда Трампа, Руди Джулиани, признался, что получил 500 000 долларов за работу, которую он сделал для компании, соучредителем которой является украинско-американский бизнесмен Лев Парнас, арестованный по обвинению в нарушениях финансирования избирательной кампании. Об этом Джулиани заявил агентству Reuters.

Он сказал, что в августе 2018 г компания Парнаса привлекла его консалтинговую фирму Giuliani Partners для юридических консультаций по вопросам мошенничества.

Джулиани при этом заявил, что 500 000 долларов он получил "из внутренних источников", но не смог назвать, каких именно.

"Я точно знаю, что источник денег - это не сомнительный источник. Деньги пришли не от иностранцев. Я уверен в этом на 100%", - сказал адвокат.

Американское законодательство запрещает зарубежные взносы в избирательные кампании в США.

Арестованных на прошлой неделе Парнаса и его партнера Игоря Фрумана обвиняют в сговоре с целью скрыть источник происхождения взносов в избирательные кампании двух кандидатов на должности от Республиканской партии в штате Невада. Взносы по $10 000 якобы делались от неназванного бизнесмена из России, который рассчитывал получить лицензии на бизнес, связанный с марихуаной.

По данным СМИ, Парнас вместе с Фруманом принимал участие в поиске компрометирующих материалов на сына Джо Байдена Хантера, который работал на украинскую компанию Burisma.

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