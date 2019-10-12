В деле клиентов Джулиани появился еще один арестованный

Андрей Кукушкин (Фото: Andrey Kukushkin/OK.Ru)

В Сан-Франциско арестован бизнесмен украинского происхождения Андрей Кукушкин в рамках обвинения, предъявленного Игорю Фруману и Льву Парнасу. Об этом сообщает CBS SF.

Кроме Парнаса и Фрумана, клиентов адвоката президента США Рудольфа Джулиани, в обвинительном акте, обнародованном в четверг прокурором Джоффри Берманом, фигурирует Кукушкин и уроженец США Давид Коррейа. Все четверо являются гражданами США.

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Их обвиняют в сговоре с целью скрыть источник происхождения взносов в избирательные кампании двух кандидатов на должности в штате Невада. Взносы по $10 000 якобы делались от неназванного бизнесмена из России, который рассчитывал получить лицензии на бизнес, связанный с марихуаной.

Кукушкин был арестован в Сан-Франциско в четверг утром, предполагается, что его переведут в Нью-Йорк для предъявления обвинений.

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