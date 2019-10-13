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Луценко отрицает причастность к отставке посла США

Луценко отрицает причастность к отставке посла США - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.10.2019, 17:55

По словам экс-генпрокурора, у него не было никаких договоренностей с Джулиани и его партнерами

Экс-генпрокурор Юрий Луценко в комментарии УП заявил, что не призывал Льва Парнаса и Игоря Фрумана (партнеров адвоката президента США Рудольфа Джулиани) настаивать на отстранении экс-посла США в Украине Мари Йованович.

"Нет, (это - ред.) неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил экс-генпрокурор", - рассказал бывший генпрокурор.

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В то же время Луценко сообщил, что с Парнасом и Фруманом он знаком лично.

"С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - сообщил он.

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