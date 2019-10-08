Китай ответил Трампу насчет "провести расследование" по Байденам

Си Цзиньпин и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Китай не собирается вмешиваться во внутренние дела США. Так ответили в Министерстве иностранных дел КНР на вопрос журналистов о том, как Пекин отреагировал на предложение американского президента Дональда Трампа расследовать "дело" конкурента-демократа Джозефа Байдена и его сына, пишет Reuters.

Спикер МИД КНР Гэн Шуан заявил на брифинге, что у Китая нет желания вмешиваться во внутриполитический конфликт в США.

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На прошлой неделе Трамп предложил КНР "начать расследование" против возможного кандидата в президенты на выборах 2020 года и его сына Хантера, у которого были бизнес-интересы в Китае. Президент США называет отца и сына Байденов "коррумпированными", не предоставляя никаких тому доказательств.

Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, возможно, связанного с коррупцией в Украине. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. LIGA.net ведет хронику скандала.

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