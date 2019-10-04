Трамп говорил о Байдене еще и с президентом Китая - CNN

Си Цзиньпин и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

За неделю до скандального телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп обсуждал возможных конкурентов по выборам-2020 от демократов Джозефа Байдена и Элизабет Уоррен с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на два источника сообщил канал CNN.

Как утверждает один анонимный чиновник, во время звонка в Китай 18 июля Трамп обещал Си не комментировать публично гонконгские протесты, когда начнутся переговоров о торговом соглашении между США и КНР.

В Белом доме не отрицают, что Трамп мог упомянуть Байдена в беседе с Си.

В пресс-службе его администрации заявили, что мировые лидеры могут свободно и на разные темы разговаривать с президентом США, так как это ключевой компонент эффективной дипломатии. Там же отметили, что не собираются "начинать обсуждать содержание каждого разговора" Трампа.

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Отвечая на вопросы представителей СМИ в Белом доме, Трамп вчера сказал, что попросит Си расследовать действия Джозефа Байдена и его сына Хантера в Китае. В Конгрессе этим возмутились.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, якобы связанного с коррупцией в компании из Украины. Трамп все отрицает — и показал стенограмму разговора с Зеленским.



Вчера Трамп признался, почему разблокировал военную помощь Украине.

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