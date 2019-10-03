В Конгрессе отреагировали на призыв Трампа к Украине и Китаю

Адам Шифф (Фото: EPA)

Призыв президента США Дональда Трампа к Украине и Китаю начать расследование против семьи Байден - нарушение президентской присяги и шаг, подрывающий национальную безопасность США. Об этом заявил председатель разведывательного комитета Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, который фактически возглавляет расследование по импичменту Трампа, передает Укринформ.

"Когда лидер Соединенных Штатов призывает другую страну вмешаться в наши президентские выборы, это является иллюстрацией того, что такой президент даже с опытом двух лет расследования Мюллера чувствует - он может безнаказанно делать все, что угодно", - заявил конгрессмен от Демократической партии.

Он еще раз подчеркнул, что Трамп поощряет иностранные правительства к вмешательству в избирательный процесс, чтобы помочь своей собственной кампании следующего года.

"Это принципиальное нарушение президентской присяги. Это ставит под угрозу наши выборы. Это ставит под угрозу нашу национальную безопасность", - заявил законодатель.

Он отметил, что такие действия должны осудить все члены Конгресса США - и демократы, и республиканцы.

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