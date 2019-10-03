Трамп: Украина и Китай должны расследовать дело Байдена

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch/EPA)

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина и Китай должны провести расследование против экс-вице-президента Джозефа Байдена и его сына. Об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос о том, каких действий он ожидает от президента Владимира Зеленского по делу Байдена, Трамп также упомянул и Китай.

Американский президент считает, что обе страны должны расследовать действия экс-вице-президента и его сына Хантера.

Трамп еще не просил главу КНР Си Цзиньпина расследовать дело экс-вице-президента США, но "определенно попросит".