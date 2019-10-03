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Трамп: Украина и Китай должны расследовать дело Байдена

Трамп: Украина и Китай должны расследовать дело Байдена - Фото
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch/EPA)
03.10.2019, 18:10

Президент США сказал, что он еще не просил главу КНР Си Цзиньпина расследовать дело экс-вице-президента США, но "определенно попросит"

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина и Китай должны провести расследование против экс-вице-президента Джозефа Байдена и его сына. Об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос о том, каких действий он ожидает от президента Владимира Зеленского по делу Байдена, Трамп также упомянул и Китай. 

Американский президент считает, что обе страны должны расследовать действия экс-вице-президента и его сына Хантера. 

Трамп еще не просил главу КНР Си Цзиньпина расследовать дело экс-вице-президента США, но "определенно попросит". 

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дональд трамп джозеф байден
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