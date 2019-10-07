Министр энергетики США: Я просил Трампа позвонить Зеленскому

Рик Перри (фото - ЕРА)

Министр энергетики США Рик Перри подтвердил, что несколько раз просил президента Дональда Трампа позвонить президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает CNN.

Перри сказал, что хотел, чтобы Трамп обсудил с Зеленским вопросы сотрудничества в области энергетики, а не расследование против семьи Байден.

"Абсолютно, я неоднократно говорил президенту: "Господин президент, мы думаем, что это соответствовало бы интересам Соединенных Штатов и ​​Украины, чтобы вы и президент Украины побеседовали и обсудили возможные варианты", - заявил Перри.

Отмечается, что 4 октября Перри сообщил, что у него было много разговоров с Трампом, но в них ни разу не упоминались имена Джо Байдена и его сына.

Вчера, 6 октября, министерство энергетики подтвердило, что Перри поддерживал и поощрял возможный разговор Трампа с Зеленским по вопросам, касающимся энергетики и экономики.

Однако, как видно из обнародованной Белым домом стенограммы, во время июльского телефонного разговора между президентами вопросы энергетики не обсуждались.

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