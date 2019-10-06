В скандале с Трампом и Зеленским появился второй информатор

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA и пресс-служба президента, коллаж: LIGA.net)

В деле об импичменте президента США Дональда Трампа появился еще один информатор, у которого есть "более точная информация" о телефонном разговоре Трампа с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ВВС.

По словам адвоката Марка Зайда, который представляет интересы первого информатора, второй также является сотрудником разведки. Он уже пообщался с инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном. Он должен оценить серьезность обвинений.

Какой-либо конкретной информации о жалобе второго информатора на данный момент нет. Американские СМИ сообщают лишь, что в ней содержится "более точная информация" о событиях, связанных со звонком.