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В скандале с Трампом и Зеленским появился второй информатор

В скандале с Трампом и Зеленским появился второй информатор - Фото
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA и пресс-служба президента, коллаж: LIGA.net)
06.10.2019, 17:09

По словам адвоката Марка Зайда, который представляет интересы первого информатора, второй также является сотрудником разведки

В деле об импичменте президента США Дональда Трампа появился еще один информатор, у которого есть "более точная информация" о телефонном разговоре Трампа с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ВВС.

По словам адвоката Марка Зайда, который представляет интересы первого информатора, второй также является сотрудником разведки. Он уже пообщался с инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном. Он должен оценить серьезность обвинений.

Какой-либо конкретной информации о жалобе второго информатора на данный момент нет. Американские СМИ сообщают лишь, что  в ней содержится "более точная информация" о событиях, связанных со звонком.

  • Недавно была опубликована стенограмма разговора Зеленского с Трампом.
  • В беседе украинский президент сообщил, что новый генпрокурор, который "на 100% будет его человеком", рассмотрит дело о компании Хантера Байдена - сына Джозефа Байденаполитического конкурента Трампа. 
  • Из-за этого в Конгрессе инициировали импичмент хозяину Белого дома.
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Владимир Зеленский дональд трамп информатор импичмент
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