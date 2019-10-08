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Луценко рассказал, о чем говорил с адвокатом Трампа

Луценко рассказал, о чем говорил с адвокатом Трампа - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.10.2019, 18:15

По словам бывшего генпрокурора, он добивался ареста в США денег Януковича

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что встречался с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом президента США Дональда Трампа, ради того, чтобы добиться общего следствия по находящимся в США деньгам экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом Луценко заявил в интервью Радио НВ.

Луценко утверждает, что пытался узнать у Джулиани, с кем нужно говорить в американских органах правосудия, чтобы арестовать $7 млрд, на которые правительство Януковича разместило украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из американских хедж-фондов.

В свою очередь Джулиани, по словам Луценко, интересовался возможным вмешательством украинских граждан в американские выборы 2016 года. Луценко заявил, что "эти действия очевидны, но не попадают под украинский Уголовный кодекс", поэтому, если будет начато американское расследование, ГПУ предоставит ответы на запросы, или возможно создание совместной следственной группы.

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Также Луценко подтвердил, что Джулиани интересовало дело, связанное с компанией Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Луценко утверждает, что сказал Джулиани, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и экс-вице-президентом. В ответ Джулиани якобы предложил организовать визит Луценко к будущему главе Минюста США.

Ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что советовал Джулиани не использовать Луценко как источник информации, потому что тот "не заслуживает доверия".

Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, возможно, связанного с коррупцией в Украине. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Позже Конгресс начал расследование об импичменте Трампа. LIGA.net ведет хронику скандала.

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Рудольф Джулиани юрий луценко Burisma
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