Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.05.2019, 11:25

Германия милитаризуется: ее военный бюджет вырастет до €50 млрд

Германия милитаризуется: ее военный бюджет вырастет до €50 млрд - Фото
Фото: Bundeswehr / Torsten Kraatz

Сообщив в штаб-квартиру НАТО о росте оборонного бюджета, Берлин "надеется хотя бы временно разрядить спор в Альянсе по поводу расходов", считают в dpa

Реклама
Реклама

Германия уведомила Североатлантический альянс о крупнейших за многие десятилетия финансовых вливаниях в оборону страну. Об этом со ссылкой на данные агентства dpa пишет Deutsche Welle.

В Берлине считают, что в 2019 году "особо важные для НАТО" военные расходы ФРГ составят более €47 млрд. Это 5% выше прошлогодних цифр.

Реклама

Таким образом, оборонный бюджет Германии вырастет до 1,35% от ВВП. Хотя это будет крупнейший рост со времен холодной войны, такой процент все равно меньше требований США для партнеров на уровне 2%.

Читайте аналитику: НАТО: актуальные угрозы и готовность альянса

В следующем году ассигнования Германии на военные нужды увеличатся почти до €50 млрд, что будет соответствовать 1,38% ВВП. Год назад этот показатель составлял 1,23%.

На полях Брюссельского саммита НАТО летом 2018 года президент США заявил, что Америка "защищают ФРГ от РФ, а они с ней торгуют".

Читайте также: Сколько США вкладывают в НАТО: Трамп назвал впечатляющую цифру

Отправить:
Распечатать:
Теги: нато, бундесвер, оборонный бюджет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 