Германия милитаризуется: ее военный бюджет вырастет до €50 млрд

Фото: Bundeswehr / Torsten Kraatz

Германия уведомила Североатлантический альянс о крупнейших за многие десятилетия финансовых вливаниях в оборону страну. Об этом со ссылкой на данные агентства dpa пишет Deutsche Welle.

В Берлине считают, что в 2019 году "особо важные для НАТО" военные расходы ФРГ составят более €47 млрд. Это 5% выше прошлогодних цифр.

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Таким образом, оборонный бюджет Германии вырастет до 1,35% от ВВП. Хотя это будет крупнейший рост со времен холодной войны, такой процент все равно меньше требований США для партнеров на уровне 2%.

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В следующем году ассигнования Германии на военные нужды увеличатся почти до €50 млрд, что будет соответствовать 1,38% ВВП. Год назад этот показатель составлял 1,23%.

На полях Брюссельского саммита НАТО летом 2018 года президент США заявил, что Америка "защищают ФРГ от РФ, а они с ней торгуют".

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