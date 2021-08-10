11 августа в 00:56 по Киеву c площадки LP 0-A космодрома Уоллопс в прибрежном американском штате Вирджиния должен состояться запуск американской ракеты Antares с грузом для Международной космической станции. Аппаратура, материалы для экспериментов, продукты, расходники и прочее туда отвезет беспилотный космический корабль Cygnus.

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Корабль NG-16 S.S. Ellison Onizuka назван в честь Эллисона Онидзуки – астронавта США гавайско-японского происхождения. Летчик-испытатель ВВС с налетом свыше 1700 ч слетал на орбиту в 1985-м на челноке Discovery, совершил над Землей 48 витков и провел там 74 ч.

Погиб вместе со всем экипажем 28 января 1986 года в возрасте 39 лет при взрыве шаттла Challenger вскоре после старта. Почитать о нем больше и посмотреть ролик.

Корабль разработан и собран Northrop Grumman, у которой (как и у SpaceX) контракт с NASA о снабжении МКС. Его на скорости 7,6 км/с выведут на первоначальную орбиту 178,1×295 км с наклонением 51,53°, после чего при помощи инерции и 32 двигателей он сманеврирует к МКС.

Главная конструкция маршевой ступени ракеты (без двух российских двигателей РД-181) разработана украинским КБ "Южное" и произведена на заводе "Южмаш".

Экипажу на станции везут 3723 кг грузов, большинство из них (3676 кг) – в герметичном отсеке объемом 27 м3: 1037 кг оборудования и запчастей для станции, 1064 кг материалов для научных исследований, 1396 кг вещей и продуктов для экипажа, 15 кг оборудования для выхода в открытый космос, а также 44 кг компьютерных комплектующих. Россиянам в этот раз ничего не везут.

Cygnus на три месяца состыкуют с обращенным в сторону Земли портом модуля Unity.

На борту корабля этой миссии:

– аппаратура RRP для 3D-печати с использованием имитирующего лунный реголит материала. Результаты, возможно, помогут в строительстве жилья на других планетах и спутниках;

– эксперимент Cardinal Muscle. Ученые на образцах "мышц" изучают в невесомости возможность предотвращения потери мышечной массы и подбора оптимальных лекарств против саркопении;

– эксперимент по кипению и конденсации в потоке (FBCE), направленный на разработку двухфазных систем терморегулирования для более эффективного отвода тепла в космосе;

– проект KREPE: демонстрация доступной системы теплозащиты космических аппаратов при входе в атмосферу; уже проведен тест – сброс со стратостата на большой высоте;

– перспективный четырехслойный СО 2 -скруббер для удаления углекислого газа из атмосферы. Водяной пар возвращается в нее, а СО 2 выводится за борт или используется при производстве воды;

– опыты Blob для Европейского космического агентства. Исследование позволит учащимся 10-18 лет изучать поведение в невесомости слизевиков Physarum polycephalum.

Вегетативная стадия этого организма – одна большая клетка со множеством ядер. Слизевик, хоть и без мозга, способен к базовым формам обучения и адаптации. Он двигается, питается, умеет организовываться и даже передавать знания другим слизевикам.

Это классический модельный организм, которые используют для изучения тех или иных свойств, процессов или явлений живой природы.

Вид также известен как "blob" ("капля"). Такое название он получил по фильму ужасов "Капля", где инопланетная слизь захватывает целые города, поглощая все на пути. В 2017-м вышел еще один космический хоррор "Живое", где на МКС попадает одноклеточное существо из марсианских проб, и его называют "Кэлвином".

Почитать подробно о технических характеристиках Antares 230+.

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Евгений Пилипенко

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