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Метеорный дождь над Гавайями. Обсерватория сняла редчайшее небесное явление – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 12:31
Фото: pixabay.com
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Японские любители космоса наблюдали 13 метеоров за 10 секунд на трансляции небосвода с камеры Subaru-Asahi Sky Camera телескопа на Гавайях. Явление произошло еще 14 июля, пишет пресс-служба обсерватории.

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Как объяснили астрономы, это может происходить из-за распада одного родительского метеороида на несколько фрагментов за часы или дни до их сгорания в атмосфере.

Почему образуется метеороидный кластер, пока точно неизвестно. По разным версиям, хрупкий объект разваливается либо из-за столкновения с микрочастицей, либо постепенно испаряется/разрушается под воздействием солнечного излучения, либо это действительно несколько объектов, которые не связаны между собой родством.

Смотрите видео: Загадочные кольца вокруг черной дыры V404 Cygni. Ученые выяснили, что это такое

Это крайне редкое явление. С тех пор как его впервые наблюдали во время метеорного потока Леониды в 1997 году, подобные случаи были зарегистрированы лишь несколько раз.

Прямая трансляция с Гавайев:

Смотрите видео: От Солнца оторвался гигантский протуберанец: мощный выброс звездной плазмы 

Видео: 管理人_すばる

Евгений Пилипенко
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космос астрономия гавайи телескоп метеор
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