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На Луне сфотографировали обломки спускаемого аппарата Индии: фото

На Луне сфотографировали обломки спускаемого аппарата Индии: фото - Фото
Голубое - "отметины" на грунте, зеленое - обломки (схема - NASA)
03.12.2019, 08:35

Обломки спускаемого аппарата миссии Chandrayaan 2 разбросало на площади в несколько сотен квадратных метров

Зонд Аэрокосмического управления США Lunar Reconnaissance Orbiter, наконец, успешно сфотографировал место на Луне, где осенью при попытке посадки разбился индийский аппарат Vikram. Об этом пишет пресс-служба NASA.

По снимку видно, что прежнее сообщение из Индии о том, что аппарат якобы не разбился, а "упал и странно лежит", неправдивы: зонд распался на части от удара.

Нажмите, чтобы открыть схему с объяснениями. Диаметр светлого пятна - около 100 м (фото - NASA):

СправкаВ ночь на 7 сентября Vikram разбился при посадке на Луну. На высоте около 2 км пропала его телеметрия. Модуль был частью автоматической станции Chandrayaan-2, которую запустили (смотрите фото и видео) к Луне еще 22 июля. LIGA.net подробно писала об этом запуске и миссии в целомВ случае успешного прилунения Индия стала бы четвертой страной, которая совершила посадку на спутнике Земли: вслед за США, бывшим СССР и Китаем.

Читайте также: При крушении зонда Луну заселили сотнями тысяч "медведей": видео

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nasa космос ISRO посадочный модуль Chandrayaan Vikram
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