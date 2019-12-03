На Луне сфотографировали обломки спускаемого аппарата Индии: фото

Голубое - "отметины" на грунте, зеленое - обломки (схема - NASA)

Зонд Аэрокосмического управления США Lunar Reconnaissance Orbiter, наконец, успешно сфотографировал место на Луне, где осенью при попытке посадки разбился индийский аппарат Vikram. Об этом пишет пресс-служба NASA.

По снимку видно, что прежнее сообщение из Индии о том, что аппарат якобы не разбился, а "упал и странно лежит", неправдивы: зонд распался на части от удара.

Нажмите, чтобы открыть схему с объяснениями. Диаметр светлого пятна - около 100 м (фото - NASA):

Справка. В ночь на 7 сентября Vikram разбился при посадке на Луну. На высоте около 2 км пропала его телеметрия. Модуль был частью автоматической станции Chandrayaan-2, которую запустили (смотрите фото и видео) к Луне еще 22 июля. LIGA.net подробно писала об этом запуске и миссии в целом. В случае успешного прилунения Индия стала бы четвертой страной, которая совершила посадку на спутнике Земли: вслед за США, бывшим СССР и Китаем.

В апреле 2019 года на Луну неудачно сел израильский аппарат Beresheet : фактически, он разбился о поверхность из-за отказа двигателей.

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