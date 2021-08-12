Астрономы успокоили: в ближайшие 150 лет астероид Бенну не столкнется с Землей, хотя пройдет относительно близко от нее. Шанс на падение полукилометровой в поперечнике глыбы с массой 140 000 000 тонн на скорости около 13 км/с, однако, не нулевой. В NASA высчитали, что вероятность такого глобального катаклизма – 1 из 2700 (0,037%).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бенну остается одним из двух главных кандидатов на столкновение с Землей. Кроме него изучают также астероид 1950 DA.

Благодаря тщательному изучению Бенну как вблизи (зонд OSIRIS-REx), так и удаленно, ученые скорректировали расчетную траекторию во время "опасного" пролета астероида рядом с планетой в 2135 году.

Однако дата, которую можно назвать потенциальным "судным днем" – 24 сентября 2182 года, и вот почему.

Читайте также: Брюс Уиллис не понадобится. Китай предложил способ избежать "Армагеддона" с астероидом

Измерения на Бенну помогли лучше определить, как его орбита будет развиваться с течением времени и пройдет ли он через так называемую гравитационную замочную скважину в 2135-м. Это области в космосе, которые могут направить астероид на траекторию будущего столкновения с Землей, если он пройдет через них в определенное время: скажется гравитационное притяжение планеты.

Среди сил, которые могут направить астероид в такие "скважины", решающую роль играет солнечное тепло.

Поскольку Бенну вращается, нагретая поверхность будет остывать при попадании на ночную сторону. По мере охлаждения поверхность выделяет тепло, которое оказывает мизерный импульс на астероид: явление носит название эффекта Ярковского. На короткой временной дистанции эта тяга незначительна, но на длинной ее влияние нарастает и может играть значительную роль в изменении траектории.

"Это воздействие на Бенну эквивалентно трем виноградинам, постоянно действующим на астероид. Крошечная сила, да, но значительная на дистанции в десятилетия и столетия", – сказали в NASA.

Были изучены и другие возмущающие силы, включая гравитацию Солнца, планет, их спутников и более 300 других астероидов, сопротивление, вызванное межпланетной пылью, давление солнечного ветра и выброс частиц с Бенну. Ученые даже оценили влияние, которое OSIRIS-REx оказал при сборе проб на поверхности 20 октября 2020-го.

В этом году или в начале 2022-го США запустят экспериментальный зонд-перехватчик Hera/DART в систему двойного околоземного астероида: его разобьют о поверхность малого объекта в этой системе, чтобы посмотреть, насколько отклонится его курс.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.