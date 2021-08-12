UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

24 сентября 2182-го – потенциальный "конец света" из-за астероида. NASA говорит – вряд ли видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 10:43
Астероид Бенну (фото — NASA)
"Ударные волны холода". В Украину пришел грозовой фронт – видео стихии в Киеве
"Ударные волны холода". В Украину пришел грозовой фронт – видео стихии в Киеве
Зеленский ответил на статью Путина. Напомнил, кто основал Москву: видео о крещении Руси
Зеленский ответил на статью Путина. Напомнил, кто основал Москву: видео о крещении Руси

Астрономы успокоили: в ближайшие 150 лет астероид Бенну не столкнется с Землей, хотя пройдет относительно близко от нее. Шанс на падение полукилометровой в поперечнике глыбы с массой 140 000 000 тонн на скорости около 13 км/с, однако, не нулевой. В NASA высчитали, что вероятность такого глобального катаклизма – 1 из 2700 (0,037%).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бенну остается одним из двух главных кандидатов на столкновение с Землей. Кроме него изучают также астероид 1950 DA.

Благодаря тщательному изучению Бенну как вблизи (зонд OSIRIS-REx), так и удаленно, ученые скорректировали расчетную траекторию во время "опасного" пролета астероида рядом с планетой в 2135 году.

Однако дата, которую можно назвать потенциальным "судным днем" – 24 сентября 2182 года, и вот почему.

Читайте также: Брюс Уиллис не понадобится. Китай предложил способ избежать "Армагеддона" с астероидом

Измерения на Бенну помогли лучше определить, как его орбита будет развиваться с течением времени и пройдет ли он через так называемую гравитационную замочную скважину в 2135-м. Это области в космосе, которые могут направить астероид на траекторию будущего столкновения с Землей, если он пройдет через них в определенное время: скажется гравитационное притяжение планеты.

Среди сил, которые могут направить астероид в такие "скважины", решающую роль играет солнечное тепло.

Поскольку Бенну вращается, нагретая поверхность будет остывать при попадании на ночную сторону. По мере охлаждения поверхность выделяет тепло, которое оказывает мизерный импульс на астероид: явление носит название эффекта Ярковского. На короткой временной дистанции эта тяга незначительна, но на длинной ее влияние нарастает и может играть значительную роль в изменении траектории.

"Это воздействие на Бенну эквивалентно трем виноградинам, постоянно действующим на астероид. Крошечная сила, да, но значительная на дистанции в десятилетия и столетия", – сказали в NASA.

Были изучены и другие возмущающие силы, включая гравитацию Солнца, планет, их спутников и более 300 других астероидов, сопротивление, вызванное межпланетной пылью, давление солнечного ветра и выброс частиц с Бенну. Ученые даже оценили влияние, которое OSIRIS-REx оказал при сборе проб на поверхности 20 октября 2020-го.

СПРАВКА. 8 сентября 2016-го ракета Atlas V вывела зонд OSIRIS-REx на траекторию к Бенну – углеродному околоземному астероиду спектрального класса В из группы "аполлонов" диаметром около 500 м. По форме он похож на астероид Рюгу, около которого работал японский зонд Hayabusa-2. "Осирис" добрался до него в начале декабря 2018-го и сходу установил два рекорда (видео). Посмотрите фото. Контейнер с породой астероида зонд упаковал в капсулу и доставит на Землю 24 сентября 2023-го.  Онлайн-экскурсия. На астероиде обнаружили "следы потоков воды".

В этом году или в начале 2022-го США запустят экспериментальный зонд-перехватчик Hera/DART в систему двойного околоземного астероида: его разобьют о поверхность малого объекта в этой системе, чтобы посмотреть, насколько отклонится его курс.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
nasa наука космос астрономия столкновение астероид катаклизм OSIRIS-REx Бенну
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 