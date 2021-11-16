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Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту три французских спутника-разведчика: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 22:30
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16 ноября в 11:27 по киевскому времени европейская ракета-носитель легкого класса Vega успешно вывела на орбиту три спутника-разведчика Франции. Об этом сообщает в Facebook Yuzhnoye State Design Office.

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18-й успешный пуск ракеты Vega был произведен с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Vega вывела на орбиту три разведывательных спутника CERES по заказу Министерства обороны Франции.

Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной движущей установки 4-й ступени ракеты Vega, разработало КБ Южное и серийно производит Южный машиностроительный завод.

Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до пяти включений) – это обеспечивает разведение спутников на разные орбиты.

Как отмечается, КБ Южное продолжает работы по улучшению характеристик двигателя для расширения диапазона полезных нагрузок.

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту три французских спутника-разведчика: видео
СПРАВКА. Одноразовая четырехступенчатая ракета легкого класса Vega – совместный проект Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Предназначена для вывода спутников массой до 2000 кг на низкую опорную и полярную круговую орбиту высотой до 700 км. Стартовая масса ракеты – 137 т, длина – 30 м, диаметр – 3 м. Подробные характеристики Vega доступны на английском. Стоимость запуска (только ракеты с топливом) — €25 млн при условии двух запусков за год, и €22 млн, если запусков четыре.
  • Это был уже третий пуск ракеты Vega в этом году. Всего с 2012 года Vega стартовала 20 раз. За это время было выведено на орбиту 111 космических аппаратов. Vega отказывала дважды: в первый раз 11 июля 2019 года из-за дефекта конструкции теплозащиты 2-й ступени, и второй – 17 ноября 2020-го из-за дефекта сборки ступени.

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Наталия Медведева
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спутник космос ракета vega
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