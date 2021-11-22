Кулеба: Сейчас не идет речь о войне иностранных сил на стороне Украины

Сейчас не идет речи о возможном участии в войне на стороне Украины иностранных сил. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил журналистам на выставке картин в Дипломатической академии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"О том, чтобы иностранные войска воевали на территории Украины с нашей стороны, сейчас речи не идет. Единственные иностранные войска, которые ведут боевые действия на территории Украины, – это российские войска", – сказал он.

Кулеба также сказал, что возможное наступление России в январе-феврале – один из сценариев, который лежит на столе у российского руководства.

"Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы его предотвратить. Но это не отменяет потребности в максимальном укреплении нашей обороноспособности, потому что никогда невозможно полностью предвидеть действия РФ", – подытожил глава МИД.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".

Читайте также: Украине прямо сейчас нужно больше военной помощи США, иначе может быть поздно – глава ГУР

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.