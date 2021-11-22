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Кулеба: Сейчас не идет речь о войне иностранных сил на стороне Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 15:30
Кулеба: Сейчас не идет речь о войне иностранных сил на стороне Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Сейчас не идет речи о возможном участии в войне на стороне Украины иностранных сил. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил журналистам на выставке картин в Дипломатической академии.

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"О том, чтобы иностранные войска воевали на территории Украины с нашей стороны, сейчас речи не идет. Единственные иностранные войска, которые ведут боевые действия на территории Украины, – это российские войска", – сказал он.

Кулеба также сказал, что возможное наступление России в январе-феврале – один из сценариев, который лежит на столе у российского руководства.

"Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы его предотвратить. Но это не отменяет потребности в максимальном укреплении нашей обороноспособности, потому что никогда невозможно полностью предвидеть действия РФ", – подытожил глава МИД.

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Марк Сировой
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