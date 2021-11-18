Войска Британии для защиты Украины. Кулеба отреагировал на статью – "это лишь публикация"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не стал комментировать информацию из таблоида The Mirror, что Британия якобы может перебросить в Украину десантников для помощи в сдерживании нового витка российской агрессии. Соответствующий вопрос ему задали на брифинге.
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Ссылаясь на анонимный источник, The Mirror несколько дней назад написал: Британия якобы может снарядить 600 солдат для поддержки Украины. "Сейчас создается подразделение из членов САС, Специального разведполка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады в Олдершоте, Хантс", – пишет издание со слов некоего собеседника.
Эта информация не подтверждена другими источниками.
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"Что касается публикации Mirror, то это лишь публикация", – лаконично ответил глава МИД.
- Летом 2021 года стало известно, что Украина и Британия будут вместе строить корабли и военные базы.
- С конца октября 2021-го СМИ США сообщили, что РФ наращивает войска у Украины. В Госдепе обеспокоены, что РФ "может повторить ошибку 2014 года".
- Командующий ВС Британии заявил 14 ноября, что войска страны должны быть готовы к войне с РФ.
- 16 ноября глава Минобороны Британии Уоллес без анонса приехал в Украину. С ним встретился президент Зеленский и заявил, что Украине дают 1,7 млрд фунтов стерлингов кредита на развитие флота.
- Вчера, 17 ноября, на встрече глав МО Британии и Украины было сказано, что "никто не хочет подрывать или стратегически окружать РФ", но все обеспокоены наращиванием войск России возле украинских границ и их активностью.
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