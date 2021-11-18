Войска Британии для защиты Украины. Кулеба отреагировал на статью – "это лишь публикация"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не стал комментировать информацию из таблоида The Mirror, что Британия якобы может перебросить в Украину десантников для помощи в сдерживании нового витка российской агрессии. Соответствующий вопрос ему задали на брифинге.

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Ссылаясь на анонимный источник, The Mirror несколько дней назад написал: Британия якобы может снарядить 600 солдат для поддержки Украины. "Сейчас создается подразделение из членов САС, Специального разведполка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады в Олдершоте, Хантс", – пишет издание со слов некоего собеседника.

Эта информация не подтверждена другими источниками.

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"Что касается публикации Mirror, то это лишь публикация", – лаконично ответил глава МИД.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль . В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе . После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в окопно-позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

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Евгений Пилипенко

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