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Министры обороны Украины и Британии: Не хотим подрывать РФ, но обеспокоены ее активностью

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 09:57
Министры обороны Украины и Британии: Не хотим подрывать РФ, но обеспокоены ее активностью - Фото
Бен Уоллес и Алексей Резников (фото - пресс-служба Минобороны)

Великобритания и Украина не хотят подрывать или стратегически окружать РФ, но обеспокоены наращиванием войск России возле украинских границ и их активностью. Об этом говорится в совместном заявлении министра обороны Алексея Резникова и его коллеги Бена Уоллеса, которое опубликовала пресс-служба Минобороны.

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"Наши правительства не желают быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать РФ. Мы обеспокоены наращиванием войск и активностью России у границ Украины", – говорится в документе.

Министры заявляют, что суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы. Отмечается, что Великобритания стоит плечом к плечу с народом Украины и предана его поддержке – две страны едины в защите общих ценностей и свобод.

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В документе также подчеркивается, что Украина и Великобритания – стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны. Министры напоминают, что на прошлой неделе было подписано межправительственное рамочное соглашение, которое направлено на развитие Военно-морских Сил Украины.

Нынешняя встреча Резникова и Уоллеса – это очередной этап двухстороннего сотрудничества для повышения обороноспособности Украины и взаимосовместимости, говорится в документе.

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Марк Сировой
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Алексей Резников Бен Уоллес войска россии граница минобороны великобритании
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