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Швеция готова перебросить военных в Украину – "показать явную солидарность"

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 08:58
Швеция готова перебросить военных в Украину –
Петер Хультквист (фото - ЕРА)

Швеция готова направить в Украину военных инструкторов из-за повышенной напряженности вокруг страны на фоне приграничных маневров российских войск. Об этом в эфире Sveriges Radio заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, пишет Deutsche Welle.

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Как объяснил шведский топ-чиновник, это будет "учебная миссия под руководством ЕС", которую организуют "как очень важную часть в рамках обозначения амбиций ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины".

Хультквист уточнил, что подобную миссию ЕС предложили страны Балтии – давние и последовательные друзья Украины перед лицом российской агрессии.

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Глава оборонного ведомства Швеции не сообщил, в каком формате предлагается провести миссию, когда и какое количество военных привлекут.

СПРАВКА. В конце октября 2021-го WP написала о необычно высокой активности армии РФ у границы с Украиной и в оккупации. Politico показал спутниковые фото, которые это, возможно, подтверждают. Украина видит такую активность, но частично расходится с Западом в интерпретации происходящего. Никто не знает, это подготовка к новому вторжению или "бряцанье оружием", давление на Украину. Одновременно проходит атака режима Беларуси потоками мигрантов на ЕС на восточной границе блока.

Он сказал, что пока "все внимание приковано к Польше" (мигранты, – ред.), что "может означать, что Украина немного отошла на второй план". Именно потому, говорит Хультквист, сейчас нужно показать "очень явную солидарность" с Украиной.

Агентство отмечает, что возможную военную миссию Евросоюза в Украине обсуждали на недавней встрече министров обороны стран ЕС.

Евгений Пилипенко
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