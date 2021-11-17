Швеция готова перебросить военных в Украину – "показать явную солидарность"
Швеция готова направить в Украину военных инструкторов из-за повышенной напряженности вокруг страны на фоне приграничных маневров российских войск. Об этом в эфире Sveriges Radio заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, пишет Deutsche Welle.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как объяснил шведский топ-чиновник, это будет "учебная миссия под руководством ЕС", которую организуют "как очень важную часть в рамках обозначения амбиций ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины".
Хультквист уточнил, что подобную миссию ЕС предложили страны Балтии – давние и последовательные друзья Украины перед лицом российской агрессии.
Смотрите фото: "Нет никаких сомнений, что война идет". Реакции послов, ездивших с Зеленским на Донбасс
Глава оборонного ведомства Швеции не сообщил, в каком формате предлагается провести миссию, когда и какое количество военных привлекут.
Он сказал, что пока "все внимание приковано к Польше" (мигранты, – ред.), что "может означать, что Украина немного отошла на второй план". Именно потому, говорит Хультквист, сейчас нужно показать "очень явную солидарность" с Украиной.
Агентство отмечает, что возможную военную миссию Евросоюза в Украине обсуждали на недавней встрече министров обороны стран ЕС.
- В марте 2019-го шведская разведка назвала Россию основной угрозой безопасности, а в конце 2020-го ее парламент открыл возможность для вступления страны в НАТО.
- В августе 2021-го главу МИД Швеции разыграли российские пранкеры.
- На фоне нынешней эскалации вокруг Украины в ЕС заявили, что воевать за ВСУ не будут, но поддержат политически.
- По данным таблоида The Mirror, Британия готова высадить 600 солдат "для защиты Украины от России". Командующий ВС Британии заявил 14 ноября, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.
Комментарии