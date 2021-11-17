Швеция готова перебросить военных в Украину – "показать явную солидарность"

Швеция готова направить в Украину военных инструкторов из-за повышенной напряженности вокруг страны на фоне приграничных маневров российских войск. Об этом в эфире Sveriges Radio заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, пишет Deutsche Welle.

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Как объяснил шведский топ-чиновник, это будет "учебная миссия под руководством ЕС", которую организуют "как очень важную часть в рамках обозначения амбиций ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины".

Хультквист уточнил, что подобную миссию ЕС предложили страны Балтии – давние и последовательные друзья Украины перед лицом российской агрессии.

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Глава оборонного ведомства Швеции не сообщил, в каком формате предлагается провести миссию, когда и какое количество военных привлекут.

Он сказал, что пока "все внимание приковано к Польше" (мигранты, – ред.), что "может означать, что Украина немного отошла на второй план". Именно потому, говорит Хультквист, сейчас нужно показать "очень явную солидарность" с Украиной.

Агентство отмечает, что возможную военную миссию Евросоюза в Украине обсуждали на недавней встрече министров обороны стран ЕС.

Евгений Пилипенко

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