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Главу МИД Швеции разыграли российские пранкеры. Ее раскритиковали в парламенте страны

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2021, 21:42
Главу МИД Швеции разыграли российские пранкеры. Ее раскритиковали в парламенте страны - Фото
Анн Линде (фото - ЕРА)

Партия Шведские демократы потребовала от комитета парламента Швеции дать оценку, каким образом министр иностранных дел страны Анн Линде управляет ведомством. Обращение парламентариев поступило после того, как российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Линде. Об этом сообщает svt.se.

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Пранкеры разыграли Линде от лица супруги Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова – от их лица они задали вопрос о возможном финансировании. Линде сообщила, что у Швеции есть около €38 млн на поддержку гражданского общества и правозищитников в течение следующих пяти лет. Также в разговоре они обсуждают санкции ЕС против России.

По мнению Маркуса Вичела, официального представителя шведских демократов по вопросам внешней политики, розыгрыш Линде рискует подорвать способность Швеции работать с дипломатией в мире.

Сообщается, что сама Линде от комментариев отказалась.

Помимо поста в правительстве Швеции Линде является главой ОБСЕ.

  • Пранкеры Вован и Лексус неоднократно разыгрывали зарубежных политиков, представляясь чужими именами. В апреле 2019 года, выдав себя за победителя президентской гонки в Украине Владимира Зеленскогопоговорили по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Читайте также: Российские пранкеры предложили президенту Польши "забрать" у Украины Львов

Станислав Стороженко
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