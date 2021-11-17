ЕС о войсках России: У нас нет военного альянса с Украиной, будем поддерживать политически
У Европейского Союза нет военного альянса с Украиной, на фоне активности России возле украинских границ ЕС будет действовать как раньше – поддерживать политически, дипломатически и экономически. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
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Один из журналистов спросил, выработал ли ЕС после весеннего скопления войск РФ возле границ Украины какие-либо инструменты реагирования, которые могут удержать Россию от агрессии.
"Конечно, мы отслеживаем ситуацию в Украине. Насколько я знаю, у нас нет ничего больше с Украиной, кроме соглашения об ассоциации. Оно покрывает широкий спектр вопросов, но не военный альянс. У нас нет военного альянса с Украиной", – ответил Боррель.
Он отметил, что у ЕС нет много информации о ситуации на границе – только ту, которую предоставили украинская и американская стороны. Боррель сказал, что Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке ЕС.
"Вы спросили, что мы будем делать в Украине в зависимости от того, что может случиться на границе… Мы будем делать то же самое: поддерживать Украину политически и дипломатически в рамках действий, которые предпринимаются после вторжения России в Крым и начала ею войны на Донбассе", – добавил Боррель.
- 15 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба в Брюсселе встречался с руководством НАТО и главами МИД ЕС на фоне предупреждений Запада о подготовке нового вторжения России в Украину.
- После встречи с главами МИД Франции Жаном-Ивом ле Дрианом и Германии Хайко Маасом Кулеба заявил: Париж и Берлин обещают России очень тяжелые последствия в случае вторжения в Украину.
- По данным таблоида Mirror, Великобритания готова высадить 600 солдат для защиты Украины от России. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021-го, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.
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