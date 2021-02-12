"Нет никаких сомнений, что война идет". Реакции послов, ездивших с Зеленским на Донбасс

Вчера, 10 февраля, послы Германии, Франции, Швеции, Великобритании, Канады и США посетили вместе с президентом Владимиром Зеленским прифронтовые районы Донецкой и Луганской областей.

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По словам посла Канады в Украине Ларисы Галадзы, на каждой остановке во время поездки по региону "не было никаких сомнений, что идет война".

"На первой остановке мы увидели скопление разорванных остатков боеприпасов. Я ожидала, что это исторические реликвии первых дней войны. К сожалению, они были относительно "свежими" – их продемонстрировали нам, чтобы показать, что, несмотря на прекращение огня, противник не перестает провоцировать", – написала она.

Посол Этьен де Понсен отметил, что Франция полностью мобилизирована для возобновления переговоров в рамках нормандского формата и минского процесса.

"Мир должен вернуться в Украину", – добавил он.

Представитель Швеции Тобиас Тиберг заявил, что брифинг властей Украины о прекращении огня был очень ценным.

"Для меня было большой честью побывать сегодня на востоке с коллегами-послами, чтобы услышать, как военные обсуждают свой повседневный опыт в отношении прекращения огня и нарушений", – сказала Мелинда Симмонс, посол Великобритании.

В заявлении посольства США в Украине говорится, что Соединенные Штаты поддерживают Украину.

"Временный поверенный в делах США Кристина Квин вместе с Зеленским и послами побывала вблизи линии разграничения, чтобы услышать, как российские снайперы и возглавляемые Россией силы пытаются спровоцировать украинских защитников", – отмечается в сообщении.

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