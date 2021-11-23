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Помощь США. Катера Island для украинского флота уже в Украине – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 11:15
Помощь США. Катера Island для украинского флота уже в Украине – фото - Фото
Island (Фото - Минобороны)

Два патрульных катера типа Island прибыли из США в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

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Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из Балтимора (штат Мэриленд, США) в Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы".

Патрульные катера на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Далее в сопровождении кораблей ВМС они отправятся в одесский торговый порт. Потом – таможенный контроль, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации.

Помощь США. Катера Island для украинского флота уже в Украине – фото

На катерах "Фастов" и "Сумы" поднимут флаги ВМС ВСУ, они будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей. В США украинские моряки прошли спецкурс дополнительной подготовки для службы на Island, он длился шесть недель.

Помощь США. Катера Island для украинского флота уже в Украине – фото

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа поблагодарил американских партнеров за многолетнюю поддержку и вклад в сдерживание российской агрессии.

"Оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищает демократические ценности и трансатлантическую безопасность", – сказал он.

Помощь США. Катера Island для украинского флота уже в Украине – фото
СПРАВКА. Патрульные катера типа Island – класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Списанные катера США передают союзникам по всему миру. В 2015-м три таких катера получил Пакистан, а в 2016-м два катера передали Грузии. Также было принято решение передать Украине пять катеров: два из них поступили в 2019-м.

Экипаж составляет 16-18 человек. Вооружение состоит из 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ.
  • В сентябре 2018 года в боевой состав ВМС вошли первые два патрульных катера Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".
  • В октябре 2019 года сообщалось, что с США была достигнута договоренность о поставке еще четырех кораблей класса Island.
  • В мае 2021-го тогдашний министр обороны Андрей Таран заявлял, что до конца года во флоте ВСУ будет сформирован дивизион из патрульных катеров Island, переданных США в рамках сотрудничества. 

Читайте также: США раздумывают над отправкой в Украину военных советников и дополнительного оружия – CNN

Оксана Житнюк
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Island вмс Одесса черное море катер
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