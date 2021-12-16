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Саммит в Брюсселе признал Ассоциированное трио с Украиной, но не упомянул членство в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 07:51
Саммит в Брюсселе признал Ассоциированное трио с Украиной, но не упомянул членство в ЕС - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

На саммите  Восточного партнерства ЕС признал Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова), европейский выбор и стремление этих стран, однако не упомянул о перспективе их членства. Об этом говорится в декларации по итогам саммита в Брюсселе.

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В декларации говорится, что ЕС признает инициативу трех ассоциированных партнеров по расширению сотрудничества с Евросоюзом.

Также ЕС принимает к сведению усиление координации между ними по вопросам, связанным с реализацией соглашений об ассоциации и сотрудничеством в рамках Восточного партнерства.

"Мы признаем европейские устремления и европейский выбор заинтересованных партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации", – говорится в декларации.

В ней также упоминается, что страны-партнеры имеют право выбирать уровень амбиций и цели, к которым они стремятся в отношениях с ЕС.

Лидеры Ассоциированного трио приветствовали декларацию, о чем говорится в их общем заявлении после саммита, которое опубликовано пресс-службой Офиса президента.

При этом они напомнили, что каждое европейское государство, которое разделяет и обязуется продвигать ценности ЕС, имеет право подать заявку на членство в Евросоюзе. Лидеры ассоциированного трио намерены действовать в направлении членства в ЕС.

"Мы призываем ЕС поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Молдовы и Украины", – говорится в документе.

Лидеры Ассоциированного трио договорились координировать шаги по вопросам евроинтеграции, включая признание европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы.

Полный текст Декларации саммита Восточного партнерства. 

 

Полный текст заявления Ассоциированного трио после саммита Восточного партнерства.

  • В мае 2021-го декларации о европейской перспективе Украины подписали ПольшаЛатвия, Литва и Эстония. 2 ноября декларацию подписала Словакия, 8 декабря – Хорватия, 15 декабря – Словения
  • 15 декабря перед саммитом Восточного партнерства президент Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Зеленский заявил: Украина ожидает признания европейской перспективы со стороны ЕС.

Читайте также: Кулеба убежден – Украина, Молдова и Грузия будут в следующей волне расширения ЕС

Марк Сировой
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ЕС декларация саммит евроинтеграция членство в ес Восточное партнерство ассоциированное трио
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