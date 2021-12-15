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Словения подписала декларацию о европейской перспективе Украины: таких стран теперь семь

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 17:20
Словения подписала декларацию о европейской перспективе Украины: таких стран теперь семь - Фото
Фото из Twitter Зеленского

Словения подписала декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз – теперь таких стран семь. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

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"Словения стала седьмой страной, подписавшей декларацию о поддержке европейской перспективы Украины", – написал Зеленский.

Он поблагодарил премьер-министра Янеза Яншу за "твердую поддержку" Украины и важную помощь в имплементации реформ.

Также, по словам Зеленского, он обсудил с премьером Словении перспективные инвестиционные проекты в двух странах.

Словения подписала декларацию о европейской перспективе Украины: таких стран теперь семь
  • В мае 2021-го декларации о европейской перспективе Украины подписали ПольшаЛатвия, Литва и Эстония.
  • 18 октября Зеленский анонсировал, что в ближайшее время еще три страны Европейского Союза подпишут декларации о европейской перспективе Украины – то есть уже будет семь стран из 27.
  • 2 ноября декларацию подписала Словакия, а 8 декабря – Хорватия.

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Оксана Житнюк
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вступление в ЕС Владимир Зеленский декларация словения евроинтеграция Янез Янша
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